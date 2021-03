1.600 Jahre alt: Venedig startete Jubiläumsfeiern

In Venedig haben am Donnerstag die Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum der Stadt vor 1.600 Jahren begonnen. Der Patriarch von Venedig, Francesco Moraglia, zelebrierte eine Messe in der Kirche San Giacomo auf der Insel Rialto. Der Legende nach wurde am 25. März 421 um 12 Uhr mittags der Grundstein für die Kirche gelegt, die als Gelübde zur Rettung vor einem Feuer errichtet wurde. Dies war der Beginn der venezianischen Staatswerdung und der legendären Geschichte der Stadt.

Venedig feiert seine ersten 1.600 Jahre