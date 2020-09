1.786 neue Coronavirus-Fälle und 23 Todesopfer in Italien

Die italienischen Gesundheitsbehörden haben am Donnerstag erneut eine Zunahme bei den Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet. 1.786 neue Fälle wurden bei über 108.000 Tests in 24 Stunden registriert, am Vortag waren es 1.640 gewesen. Außerdem wurden 23 Todesfälle gemeldet, drei mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.781. Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 46.780.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Ausnahmezustand wird wohl bis Jahresende verlängert