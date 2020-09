Die italienischen Gesundheitsbehörden haben am Samstag einen Rückgang bei den Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet. 1.869 neue Fälle wurden bei über 107.000 Tests in 24 Stunden registriert, am Vortag waren es 1.912 gewesen. Außerdem wurden 17 Todesfälle gemeldet.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE SIMON Frankreich wird von der Coronapandemie besonders hart getroffen