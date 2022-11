10.000 Nerze aus US-Zucht entwischt

Rund 10.000 Nerze sind aus einer Zuchtfarm im US-Staat Ohio entwischt und laufen nun frei herum. Von einer Autobahn in der Nähe der Farm seien bereits mehrere tote Tiere geborgen worden, berichtete die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Behörden. Die hungrigen Fleischfresser mit weichem Fell könnten Haustiere und Weidevieh angreifen, warnte der zuständige Sheriff in der Zeitung.

SN/APA/Z5025 Peter Förster Dunkler Nerz in Freiheit (Symbolbild)