Feierstimmung in Pyeongchang, buntes Treiben in Brasilien und ein Schwein am Laufsteg in New York - das sind die Bilder vom Samstag.

SN/APA/AFP/MLADEN ANTONOV 10. Februar 2018 – Jubelstimmung: Short-Track-Athlet Lim Hyo-jun hat das erste Gold für Gastgeber Südkorea bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Über 1.500 m setzte sich der 21-jährige Weltmeister am Samstag im Finallauf vor dem Niederländer Sjinkie Knegt und dem Russen Semjon Jelistratow durch. SN/APA/AFP/FRANCK FIFE 10. Februar 2018 – Geschafft: Deutschlands Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich bereits im ersten Olympia-Rennen in Pyeongchang die Krone aufgesetzt. Die 24-Jährige holte sich am Samstag im Sprint in Pyeongchang ihre erste Olympia-Goldmedaille. SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA 10. Februar 2018 – Bunter Vogel: Eine Tänzerin der Tom Maior Sambaschule tritt beim Karneval in São Paulo (Brasilien) auf. Jedes Jahr findet dort ein Wettbewerb der Sambaschulen statt. SN/AP 10. Februar 2018 – im Gleichklang: Nordkoreanische Fans halten die Flagge des gemeinsamen Teams der nord- und südkoreanischen Athleten in die Höhe. SN/AP 10. Februar 2018 – Schweinerei: Bei der #MeToo-Modenschau in New York geht Schauspielerin Sabrina Piper angekettet an einen männlichen Schauspieler mit Schweinsmaske über den Laufsteg. Piper setzt sich im Rahmen der MeToo-Debatte für die Opfer von sexuellen Missbrauch ein.