Der Schock nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ist groß. Die Proteste in Ecuador setzen sich fort und in Hörsching explodierte eine Entsorgungsanlage. Eine gute Nachricht: Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis. Das sind die Bilder vom Donnerstag.

Quelle: SN