100 Delfine sterben bei Treibjagd auf den Färöer-Inseln

Auf den Färöer-Inseln sind Medienberichten und Tierschützern zufolge rund 100 Delfine getötet worden. Die Tiere seien am Freitag im Skálafjord gesichtet und in den Morgenstunden getötet worden, berichtete der färöische Rundfunk, die Tötung sei reibungslos verlaufen. Für die Meeresschutzorganisation OceanCare war die Treibjagd auf die Tiere eine "weitere Eskalationsstufe" auf dieser Inselgruppe. Die Großen Tümmler seien an den Strand getrieben und brutal getötet worden.

SN/APA/AFP/HECTOR GUERRERO Proteste von Tierschützern nach brutaler Treibjagd