100 Mio. Dollar von "El Chapo" für Ex-Präsidenten

Der mexikanische Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman hat nach Aussage eines Zeugen dem früheren Präsidenten Enrique Pena Nieto Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen Euro (87,54 Mio. Euro) bezahlt. Anfangs hätte Pena Nieto, der den Kontakt zu Guzman zuerst gesucht habe, sogar 250 Millionen Dollar gefordert, sagte der Zeuge Alex Cifuentes am Dienstag im Prozess gegen "El Chapo" in New York.

SN/APA (US DEPARTMENT OF JUSTICE)/H Joaquin "El Chapo" Guzman (links) droht lebenslange Haft