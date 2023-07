1.000 Euro Strafe für Kiesel-Diebstahl auf Sardinien

Ein italienischer Urlauber ist auf Sardinien angezeigt und bestraft worden, weil er ein Kilo Quarz-Kieselsteine von einem naturgeschützten Strand mitgenommen hat. Er muss jetzt 1.000 Euro zahlen. Der Mann war von einigen Badenden beobachtet worden, wie er am bekannten Abschnitt La Ciaccia in der Gemeinde Valledoria die Kieselsteine sammelte und in einen Sack steckte. Der 50-Jährige rechtfertigte sich, dass er diese für seine Kinder gesammelt habe.

BILD: SN/APA/DANIEL SLIM Italienische Insel ist bekannt für ihre Badestrände