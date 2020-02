"Sabine" richtete in Salzburg große Schäden an. In Oberalm stürzte ein Baum auf ein Einfamlienhaus.

SN/Robert Ratzer 11. Februar 2020: Sturm „Sabine“ richtete in Salzburg große Schäden an. In Oberalm stürzte ein Baum auf ein Einfamlienhaus.