Wo sich der "Elvis-Express" befindet, was einem mutmaßlichen Mafia-Mörder zum Verhängnis wurde und Lady Bunny verführt in New York - in den Bildern vom Donnerstag.

SN/APA/AFP/PETER PARKS 11. Jänner 2018 – Mystery Train: Hunderte Elvis-Presley-Imitatoren und Fans sind in Australien mit Sonderzügen zu einem Festival zu Ehren des King of Rock'n'Roll unterwegs. In der etwa 365 Kilometer westlich von Sydney gelegenen Stadt findet seit 26 Jahren ein Elvis-Festival statt. SN/AP 11. Jänner 2018 – ertappt: Diesem mutmaßlichen Mafia-Mörder aus Japan sind seine auffälligen Tätowierungen zum Verhängnis geworden. Der 74-Jährige wurde im thailändischen Lopburi nördlich von Bangkok festgenommen. Er soll als Mitglied der japanischen Mafia, der Yakuza, vor 15 Jahren einen Anführer einer rivalisierenden Gruppe getötet haben. SN/AP 11. Jänner 2018 – Zwergennachwuchs: Bei den Zwergflusspferden im Zoo in Singapur gibt es Zuwachs. Abina heißt das kleine Flusspferd. SN/AP 11. Jänner 2018 – Blend-a-med-Lächeln: Khansa, ein acht Monate alter Orang-Utan, der ebenfalls im Zoo in Singapur geboren wurde, zeigt hier seine Beisserchen. SN/AP 11. Jänner 2018 – zerstört: Die Golden Lampstand Church in der chinesischen Shanxi-Provinz wurde mit Baggern und Dynamit zerstört. Das war die zweite Explosion ihrer Art dieses Monats. Gerüchte sprechen von einer größer angelegten Kampagne der Regierung gegen Christen. SN/Evan Agostini/Invision/AP 11. Jänner 2018 – lasziv: Diese opulente Haarpracht gehört Lady Bunny. Lady Bunny war zu Gast bei der Premiere des Films „Freak Show“ in New York. Verführerisch.