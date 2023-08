111 Pferde erlitten bei Fest in Japan Sonnenstich

Bei einem Samurai-Festival in Japan haben mehr als hundert Pferde einen Sonnenstich erlitten. Insgesamt waren 111 Tiere betroffen, zwei von ihnen seien gestorben, teilten die Organisatoren des jährlichen Soma-Nomaoi-Festivals in der Region Fukushima am Dienstag mit. Auch Dutzende Menschen mussten demnach mit einem Sonnenstich behandelt werden.

BILD: SN/APA/AFP/TORU YAMANAKA Jährliches Samurai-Festival