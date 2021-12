13,4 Millionen Deutsche lebten im Vorjahr in Armut

Als Folge der Corona-Pandemie beklagt der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Armutsquote auf Rekordniveau in Deutschland. "Die Armut in Deutschland erreichte im Pandemie-Jahr 2020 einen neuen Höchststand", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Donnerstag in Berlin. Laut dem Armutsbericht, der auf Zahlen des Statistischen Bundesamts beruht, lebten im vergangenen Jahr etwa 13,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik unter der Armutsgrenze.

SN/APA/dpa/Ole Spata Notschlafstelle für Obdachlose in Hannover