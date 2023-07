In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach schweren Regenfällen mindestens 13 Bauarbeiter ums Leben gekommen. Eine Wand stürzte am Mittwoch bei Bauarbeiten ein, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Grund für das Unglück seien Wassermassen gewesen, so ein Rettungsarbeiter.

BILD: SN/APA/AFP/AAMIR QURESHI Wand stürzte bei Bauarbeiten ein