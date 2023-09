13-Jähriger in Venezuela in Käfig gesperrt

Weil sie einen 13-jährigen behinderten Buben regelmäßig in einen Holzkäfig gesperrt haben sollen, sind sechs Frauen in Venezuela festgenommen worden. Die Angehörigen hätten den Jugendlichen in dem Käfig hungern und seine "Bedürfnisse erledigen" lassen, teilte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mit. Ihnen würden daher "grausame Behandlung und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung" zur Last gelegt.

BILD: SN/APA/FEDERICO PARRA Generalstaatsanwalt wirft Beschuldigten Grausamkeit vor