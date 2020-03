13. März 2020 - das Bild des Tages

13. März 2020: Corona legt derzeit sämtliche Bereiche unseres Alltags lahm. Nicht nur am größten deutschen Flughafen in Frankfurt stehen viele Flieger still. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die USA die Einreise aus Europa gestoppt, auch die AUA streicht jeden zweiten Flug. Das Außenministerium riet am Freitag eindringlich von Auslandsreisen ab. Einen Gewinner könnte es dabei geben: Das Klima.

SN/AP 13. März 2020: Corona legt derzeit sämtliche Bereiche unseres Alltags lahm. Nicht nur am größten deutschen Flughafen in Frankfurt stehen viele Flieger still. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die USA die Einreise aus Europa gestoppt, auch die AUA streicht jeden zweiten Flug. Das Außenministerium riet am Freitag eindringlich von Auslandsreisen ab. Einen Gewinner könnte es dabei geben: Das Klima.