13 Menschen bei Unfall mit Transporter in Bangkok gestorben

Bei einem schweren Unfall mit einem Kleintransporter sind in der thailändischen Hauptstadt Bangkok 13 Menschen getötet worden, darunter neun Studenten. Zwei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach, als der Transporter mit einer offenen Ladefläche in einem Außenbezirk von Bangkok die Fahrbahn wechseln wollte.

Bei den 18 Insassen des Transporters handelte es sich laut Polizei um Studierende und Mitarbeiter eines Unternehmens, die gerade von einer Abschlussfeier kamen. Beim Spurwechsel habe sich der Kleintransporter überschlagen. Zwölf Insassen starben den Angaben zufolge noch am Unfallort, eines der Opfer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. In Thailand kommt es oft zu tödlichen Autounfällen. Häufige Ursachen sind zu hohe Geschwindigkeiten und Alkohol am Steuer. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die Rate der Verkehrstoten in Thailand bei mehr als 32 Menschen pro 100.000 Einwohner. In Österreich lag dieser Wert im Jahr 2016 bei knapp fünf. Quelle: Apa/Ag.