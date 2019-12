13 Tote bei Brand in einer Plastikfabrik in Bangladesch

Bei einem verheerenden Brand in einer illegalen Plastikfabrik in Bangladesch sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Fast 20 weitere Arbeiter wurden lebensgefährlich verletzt, als die Fabrik nahe der Hauptstadt Dhaka am Mittwoch in Brand geriet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr hatte die Flammen erst nach drei Stunden unter Kontrolle.

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag ausgebrochen und hatte sich innerhalb kurzer Zeit in der gesamten Fabrik in Keraniganj südwestlich von Dhaka ausgebreitet. Bis Donnerstag wurden 13 Todesopfer gezählt, wie die Polizei mitteilte. Ein Arbeiter sei noch in der brennenden Fabrik gestorben, zwölf weitere seien im Universitätskrankenhaus von Dhaka ihren schweren Verletzungen erlegen.

Insgesamt hatten nach Polizeiangaben rund 150 Menschen in dem einstöckigen Fabrikgebäude aus Wellblech gearbeitet, als das Feuer mit einem lauten Knall ausbrach. Die Arbeiter, die in diesem Raum gewesen seien, hätten die schwersten Verbrennungen erlitten, sagte der örtliche Polizeichef Shah Zaman.

Die Fabrik wurde nach Polizeiangaben illegal betrieben. Die Polizei fahndet nun nach den Besitzern, denen sie fahrlässige Tötung zur Last legt. Der verletzte Arbeiter Zakir Hossain sagte der Lokalzeitung "The Daily Star", in der Nähe des Brandherds seien acht Behälter mit entzündlichem Gas gelagert worden.

Der Arzt Samanta Lal Sen warnte, dass die Zahl der Toten weiter steigen werde. Viele der schwerverletzten Arbeiter hätten Rauchgasvergiftungen und großflächige Brandverletzungen erlitten.

In Bangladesch kommt es immer wieder zu verheerenden Bränden in Fabriken, besonders während der trockenen Winterzeit. Grund dafür ist die unzureichende Umsetzung von Sicherheitsvorschriften. Im Februar waren bei einer Brandkatastrophe in Dhaka mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer zerstörte ein historisches Wohngebäude in der Altstadt, in dem auch Chemieprodukte gelagert wurden.

