13 Tote bei Hauseinsturz in Aleppo

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Aleppo sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere der Opfer waren Kinder, wie syrische Staatsmedien und Zivilschutzbehörden am Donnerstag mitteilten. Zwei Menschen seien bei dem Unglück am Mittwochabend zudem lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

SN/APA/- Helfer bergen Opfer aus Ruine