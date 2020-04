13 Tote nach Amoklauf in Kanada - Verdächtiger tot

In Kanada hat ein Mann während eines Amoklaufs mehrere Menschen erschossen, darunter eine Polizistin. Der 51-jährige Mann habe nach Angaben der Exekutive aus einem als Polizeiwagen getarnten Auto während der zwölfstündigen Tat mindestens 13 Personen erschossen, die genaue Zahl sei aber noch unklar. Die Tat ereignete sich an mehreren Orten in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia.

"Heute ist ein verheerender Tag für Nova Scotia, und er wird noch viele Jahre in den Köpfen bleiben", sagte Lee Bergerman, Chef der örtlichen Polizei. Es gebe keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Täter und zumindest einigen seiner Opfer, das Motiv sei weiter unklar. Berichte über Schüsse bei einem Haus in der kleinen Hafenstadt alarmierten die Exekutive. "Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten mehrere Verletzte innerhalb und außerhalb des Hauses", sagte Chris Leather, Kriminalbeamter in Nova Scotia. Mehrere Gebäude in der Stadt hätten in Flammen gestanden und die Polizei habe sich ein Schussgefecht mit dem mutmaßlichen Amokläufer geliefert. Während seiner Tat habe der Schütze "einen Teil einer Polizeiuniform getragen", sagte Leather. "Die Tatsache, dass diese Person eine Uniform und ein Polizeiauto zur Verfügung hatte, spricht sicherlich dafür, dass es sich nicht um eine spontane Tat handelt", sagte Leather. Der Sender CTV hatte zuvor berichtet, die Polizei habe den Tatverdächtigen an einer Tankstelle erschossen. Die Behörden bestätigten den Tod des mutmaßlichen Täters, allerdings nicht, dass er von der Polizei erschossen worden sei. Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sprach von einer "Tragödie" und kündigte die Hilfe der Regierung an. Amokläufe sind in Kanada aufgrund strikterer Waffengesetze seltener als etwa in den USA, der letzte liegt mehr als 30 Jahre zurück. Quelle: Apa/Ag.