14.714 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstag 14.714 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Im britischen Wales ging am Freitagabend ein zweiwöchiger Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Zudem wurden mehrere Regionen Englands in die höchste Warnstufe eingestuft. Damit gelten ab nun für 7,3 Millionen Briten strengere Maßnahmen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Andreas Arn Die Zahlen in der Bundesrepublik gehen weiter nach oben