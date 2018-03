14-Jährige in Deutschland zu Sex mit sechs Männern gezwungen

Mit Aufnahmen von einvernehmlichem Sex soll ein Jugendlicher in Berlin in Deutschland ein 14 Jahre altes Mädchen zum Geschlechtsverkehr mit fünf weiteren Männern gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft warf den sechs Angeklagten im Alter zwischen 17 und 26 Jahren in der am Dienstag verlesenen Anklage unter anderem besonders schwere Nötigung vor.

SN/APA (dpa)/Tim Brakemeier Die Polizei musste das Mädchen aus einer Wohnung befreien