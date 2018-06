14-Jährige in Wiesbaden vergewaltigt und getötet

Eine in Wiesbaden tot aufgefundene 14-Jährige soll von zwei Männern vergewaltigt und getötet worden sein. Unter Verdacht stehen ein 20-jähriger Iraker und ein 35 Jahre alter Türke, die in der hessischen Landeshauptstadt in Flüchtlingsunterkünften lebten, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Der 20-Jährige befindet sich demnach auf der Flucht, der 35-Jährige wurde festgenommen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Arne Dedert Die Polizei fand die Leiche der 14-Jährigen am Mittwoch