14-Jähriger bei Bushaltestelle in Essen mit Messer getötet

Bei einem Streit an einer Bushaltestelle in der Großstadt Essen im deutschen Ruhrgebiet ist ein 14-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der Jugendliche verstarb im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Beamte nahmen einen 17-jährigen Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig fest.

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Trauernde brachten eine Kerze und Blumen