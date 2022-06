14-Jähriger ersticht in Frankreich gleichaltrige Freundin

Ein Gewaltverbrechen an einer jungen Schülerin in einer kleinen Ortschaft im Burgund erschüttert Frankreich. Ein 14 Jahre alter Schüler hat gestanden, seine gleichaltrige Freundin bei einer nächtlichen Verabredung mit massiver Gewalt und Vorsatz erstochen zu haben, sagte Staatsanwalt Éric Jallet am Donnerstagabend in Mâcon.