SN/gepa pictures 14. Jänner 2020 – Unser heutiges Bild des Tages zeigt den völlig entfesselten „Herminator“ bei seinem Renn-Comeback auf Ski. Am Tag vor dem Nachtslalom in Flachau wurde der Local Hero vielumjubelt: Hermann Maier raste beim Promi-Rennen als Vorläufer über die nach ihm benannte Piste – und stellte standesgemäß die Bestzeit auf. Am Dienstagabend steigt in Flachau der Nachtslalom der Damen.