14 Jahre Haft für Mörder in deutschem Massagesalon

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon ist ein 40-Jähriger am Montag zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Der angeklagte Chinese hatte gestanden, die ebenfalls aus China stammenden Erotik-Masseurinnen am 29. Oktober 2017 erstochen zu haben. Eines der Opfer wurde von mehr als 30 Stichen getroffen.

"Die Frau ist fast zerfleischt worden", sagte Richter Jörg Schmitt bei der Urteilsbegründung des Essener Schwurgerichts. Das Urteil lautet auf zweifachen Totschlag. Die Hintergründe der Tat blieben bis zuletzt rätselhaft. "Wir konnten nicht aufklären, aus welchen Gründen sich der Angeklagte entschlossen hat, die beiden Frauen zu töten", sagte Schmitt. Die 46 und 56 Jahre alten Opfer waren am Tatort verblutet. Der Angeklagte hatte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. Quelle: Apa/Dpa