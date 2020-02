14 Kinder sterben bei Massenandrang in Schule in Kenia

In Kenia sind mindestens 14 Schüler und Schülerinnen bei einem Massenandrang in einer Volksschule gestorben. Zudem seien bei dem Vorfall in der Schule in Kakamega im Westen Kenias 39 Kinder verletzt worden, sagte Dickson Rayori, ein Sprecher der Bezirksregierung am Dienstag. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.

Die Schülerinnen und Schüler waren etwa im Alter von zehn und elf Jahren. Sie seien nach Ende des Schultags am Montag die Stiege des Schulgebäudes heruntergelaufen, sagte Rayori. Womöglich war das Treppenhaus durch Gegenstände blockiert und so habe sich ein Massenandrang gebildet. Einige Medien berichteten auch, dass das Treppenhaus eingestürzt sein soll. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta ordnete nach Angaben seines Büros umgehend Ermittlungen zur Ursache an. Er habe zudem den Familien der getöteten Kinder sein Beileid ausgedrückt, hieß es auf Twitter. Quelle: Apa/Dpa