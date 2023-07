1,4 Millionen feiern Christopher Street Day in Köln

1,4 Millionen Menschen haben am Sonntag nach Veranstalterangaben die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) in Köln besucht. Wie ein Sprecher des Vereins ColognePride sagte, nahmen an der Demonstration selbst fast 230 Wagen und 60.000 Menschen teil. Dabei blieb es der Polizei zufolge friedlich - nur mit der Hitze bei Temperaturen von mehr als 30 Grad in der Domstadt hätten viele Probleme gehabt.

BILD: SN/APA/DPA/ROBERTO PFEIL Auch deutscher Gesundheitsminister Lauterbach nahm an Parade teil