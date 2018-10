Die mit Spannung erwartete Landtagswahl in Bayern, in Rom zelebrierte Papst Franziskus vor Zehntausenden Gläubigen eine Heiligsprechung für sieben Personen und in Deutschland wird nach der blamablen 0:3-Niederlage gegen den Erzrivalen Niederlande über das Ende der Ära vom Fußball-Nationaltrainer Joachim "Jogi" Löw spekuliert - die Bilder des Tages vom Sonntag.

Quelle: SN