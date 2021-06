14 Tote bei Hochwasser und Erdrutschen in Sri Lanka

Heftige Regenfälle haben in Sri Lanka Erdrutsche und Hochwasser ausgelöst und mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 250.000 Menschen seien von dem seit zwei Tagen andauernden Monsun-Regen betroffen, teilte der Katastrophenschutz DMC des südasiatischen Landes am Sonntag mit. 20.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Wetterlage wird der Behörde zufolge weiter anhalten.

SN/APA/AFP/ISHARA S. KODIKARA Mehr als 250.000 Menschen wurden von dem Monsun getroffen