14 Tote in Indien bei Einsturz von Kühlhalle

In Indien sind 14 Menschen gestorben, nachdem das Dach einer Kühlhalle voller Säcke mit Erdäpfeln eingebrochen ist. Zehn Menschen hätten gerettet worden können, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter Reportern im Bundesstaat Uttar Pradesh laut indischer Nachrichtenagentur ANI am Freitag. Es gebe eine Untersuchung zu dem Vorfall am Donnerstag, hieß es.

Das Lagergebäude in Chandausi sei schon vorher in einem schlechten Zustand gewesen. Die beiden Besitzer des Gebäudes sind geflüchtet und werden gesucht, wie es von der Polizei hieß. Der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates, Yogi Adityanath, sprach sein Beileid aus. Seine Regionalregierung verkündete, dass die Familien der Todesopfer je 200.000 Rupien (2.278,42 Euro) und Schwerverletzte je 50.000 Rupien erhalten sollten.