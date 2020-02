14 Tote in Pakistan: Staub von Sojabohnen im Verdacht

In der südpakistanischen Stadt Karachi sind binnen vier Tagen 14 Menschen aus noch ungeklärten Gründen ums Leben gekommen. Das teilten Behördenvertreter am Mittwoch mit. Es werde nun untersucht, ob der Staub von Sojabohnen dafür verantwortlich sein könnte. Die mysteriösen Todesfälle hatten auch zu Spekulationen über Schäden an einem Nuklearreaktor in der Stadt geführt und Panik ausgelöst.

SN/APA (AFP)/RIZWAN TABASSUM Die mysteriösen Todesfälle lösten eine Panik aus