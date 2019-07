Bei einem Unfall mit einem Kleinbus mit Migranten sind in der Türkei laut einem Medienbericht 14 Menschen ums Leben gekommen und 28 weitere verletzt worden. Das Unglück habe sich am Donnerstag in der östlichen Provinz Van nahe der Grenze zum Iran ereignet, berichtete die private Nachrichtenagentur DHA.

Bei den Opfern, darunter Frauen und Kinder, handelte es sich demnach um illegal in die Türkei eingereiste Migranten. Quelle: Apa/Ag.