14 Verletzte bei Explosion in Glockenturm in Spanien

Bei einem Dorffest in der spanischen Region Katalonien ist es am Montag zu einer Explosion in einem Glockenturm gekommen. 14 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Das Unglück in dem Ort Centelles in der Provinz Barcelona ereignete sich am Mittag während eines pyrotechnischen Spektakels im Turm der Kirche Santa Coloma.

Neun der Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, von denen drei wegen schwerer Verbrennungen in kritischem Zustand seien, teilte die örtliche Feuerwehr auf Twitter mit. Die Rettungskräfte waren unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz. Die genaue Ursache für die Explosion war noch unklar. Das Fest zu Ehren der Schutzheiligen des Dorfes wurde nach Angaben der Gemeindeverwaltung nach dem Unglück vorzeitig beendet. Quelle: Apa/Dpa