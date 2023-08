1.400 Menschen bei Waldbränden in Portugal evakuiert

Zahlreiche Waldbrände beschäftigen in Portugal die Feuerwehr, den Zivilschutz und weitere Helfer. Die drei größten Feuer in Odemira im Südwesten, in Leiria im Zentrum sowie in Cinfães im Norden des Landes wurden am Dienstag von insgesamt gut tausend Einsatzkräften bekämpft, wie die Zeitung "Público" unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. In Odemira habe man rund 1.400 Menschen aus 19 Ortschaften und einem Campingplatz in Sicherheit bringen müssen.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Das Urlaubsland Portugal wird von Waldbränden heimgesucht