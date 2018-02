15. Februar 2018 - der Tag in Bildern

Olympische Episoden, eine Aschermittwochs-Andacht in Kolumbien und eine Hochzeit in Kalkutta - in den Bildern des Tages.

SN/AP 15. Februar 2018 – Golden Girl: Mikaela Shiffrin hat es Marcel Hirscher nachgemacht und sich gleich bei ihrem ersten Start bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Gold gesichert. Am Donnerstag gewann die 22-jährige US-Amerikanerin den Riesentorlauf und hat sich damit vor den bevorstehenden Rennen allen Druck genommen, siegen zu müssen. SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS 15. Februar 2018 – Gleichschritt: So schön kann Olympia sein. Beim Eiskunstlaufen geht es ausnahmsweise einmal nicht darum, der Schnellste zu sein. Das französchische Duo Vanessa James und Morgan Cipres zeigte im Paarlauf, wie anmutig es im Gleichschritt übers Eis gehen kann. Es reichte am Ende zu Platz fünf. SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN 15. Februar 2018 – Alles gegeben: Diese beiden Athletinnen haben sich im 10-km-Langlaufbewerb völlig verausgabt. Nach der Ziellinie kollabierten die Italienerin Elisa Brocard (im Vordergrund) und die Russin Anna Nechaevskaya und können sich als 29. bzw. Zehnte nun immerhin trösten mit dem olympischen Slogan „Dabeisein ist alles“. SN/APA/EPA/CHRISTIAN BRUNA 15. Februar 2018 – Am Boden: Auch Dominik Landertinger wirft sich nach der Überquerung der Ziellinie auf den Boden, er tut es aber in der Hoffnung, dass es zu einer Medaille gereicht haben könnte. Und tatsächlich schaut im Einzelbewerb über 20 km am Ende die Bronzemedaille für den Tiroler heraus. SN/APA/AFP/MARK RALSTON 15. Februar 2018 – Nach den Rodlern kommt der Bob: Im olympischen Eiskanal von Pyeongchang nehmen nun die Bobpiloten und ihre Anschieber Fahrt auf. SN/APA/AFP/INTI OCON 15. Februar 2918 – Gruselig: Ein Mann mit Totenkopfmaske verteilt Herzerl-Luftballons beim Poetry Festival in Granada (Nicaragua). Da kommen doch gleich romantische Gefühle auf. . . SN/APA/AFP/LUIS ROBAYO 15. Februar 2018 – Aschenkreuz: Eine Aschermittwochs-Feier in Cali (Kolumbien). Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die Asche gilt als Symbol für Trauer, aber auch Reinigung. SN/APA/AFP/00059360A/EMILY KASK 15. Februar 2018 – In den Straßen von New Orleans wird mit einer Zulu-Parade noch „Mardi Gras“ gefeiert, der fette Dienstag. Hierzulande sagt man Faschingsdienstag dazu. SN/APA/AFP/CURTO DE LA TORRE 15. Februar 2018 – Spitzentreffen: Nein, es dürfte sich hierbei nicht um die beiden originalen Fußballer handeln. Doch diese Fans zeigten vor dem Duell Real Madrid gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, dass Liebe keine Fußball-Clubgrenzen kennt. Gerade am Valentinstag. SN/APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR 15. Februar 2018 – Heiratsfieber: Diese Bräute werden für eine Massenhochzeit in Kalkutta (Indien) fertig geschminkt. Über 160 Paare aus ärmlichen Verhältnissen nehmen daran teil, organisiert wird die Zeremonie von NGOs anlässlich des Valentinstags.