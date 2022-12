15-Jährige bei schwerem Busunfall in Berlin getötet

Bei einem schweren Unfall mit einem Doppeldecker-Bus in Berlin ist nach Angaben der Polizei eine 15-jährige Fußgängerin getötet worden. Eine weiterer junger Mensch wurde Rettungskräften zufolge lebensbedrohlich verletzt, als der Linienbus beide am Samstagabend erfasste. Offizielle Angaben zu der verletzten Person lagen zunächst nicht vor. Rettern zufolge soll es sich ebenfalls um eine Jugendliche handeln. Sie wurde ebenso wie der Busfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

SN/APA/dpa/Dominik Totaro Doppeldecker-Linienbus erfasste zwei jugendliche Fußgänger