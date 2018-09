15-Jährige in Drogeriemarkt getötet: Achteinhalb Jahre Haft

Rund acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in einem Drogeriemarkt in Kandel in Deutschland hat das Landgericht Landau ihren Ex-Freund zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Richter verurteilten den mutmaßlich aus Afghanistan stammenden jungen Mann wegen Mordes und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht, wie das Gericht am Montag mitteilte.

