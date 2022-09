15-Jähriger vor Schule in England erstochen

Direkt vor einer Schule ist in England ein 15-jähriger Bursche erstochen worden. Ein 16 Jahre alter Verdächtiger sei am frühen Donnerstagmorgen festgenommen worden, teilte die Polizei in der Stadt Huddersfield mit. Gegen ihn werde wegen Mordes ermittelt. In Großbritannien kommt es immer wieder zu tödlichen Messerattacken auf Teenager. Oft sind andere Jugendliche die Täter, meist geht es um Bandenkriege und Drogen.

Der tödliche Angriff am Mittwochnachmittag sorgte allerdings landesweit für besonderes Aufsehen, weil zu der Zeit viele Eltern ihre Kinder abholten. Der Direktor der betroffenen Schule sprach in einer Mitteilung an die Eltern von einer "schockierenden Nachricht für unsere Schüler, ihre Kinder und unsere Mitarbeiter". Die Schule öffnete am Donnerstag später und nur für diejenigen, die psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen wollten.