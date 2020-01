15. Jänner 2020: Spitzentennis im Zeichen der Brandkatastrophe: In Melbourne war am Mittwoch die Luft durch den Rauch so schlecht, dass sich die Spiele der Qualifikationsrunde bei der Australian Open erneut verzögerten. Die Zusehertribünen sind verwaist, Hartgesottene wagen sich nur mit Atemschutz auf die Zuschauerränge.

