SN/AP 15. März 2018 – Der Schlaf hat ein Imageproblem: das haben Forscher einen Tag vor dem bevorstehenden Weltschlaftag am Freitag verlauten lassen. In London wurde am Parliament Hill deshalb dieses Bett aufgestellt. Jedermann konnte sich da ein Nickerchen gönnen. Oder einen Kissenschlacht – so wie dieses Paar. SN/AP 15. März 2018 – sag mir die Zukunft: Heute scheint sie für die Liechtensteinerin Tina Weirather wieder einmal rosig auszusehen. Sie konnte ihre kleine Kristallkugel im Super-G in Aare erfolgreich verteidigen. Ihr reichte dazu ein sechster Platz. Der Sieg ging an die Italienerin Sofia Goggia. SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER 15. März 2018 – Er schlug gleich doppelt zu: Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr gewann nach der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Aare auch den Super-G. SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN 15. März 2018 – 740 Teddys für Flüchtlingskinder: Die Hilfsorganisation World Vision hat vor dem Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt ein Mahnmal für Kinder in Syrien errichtet. Die Teddys stünden für die 1000 Kinder, die keinen Unterricht besuchen könnten, sagte World-Vision-Sprecherin Silvia Holten. SN/APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS 15. März 2018 – Das Schnüffeln geht weiter: In der südenglischen Stadt Salisbury laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, nachdem der frühere russische Agent Sergej Skripal und seine Tochter am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden waren. Großbritannien will nun 23 russische Diplomaten ausweisen, Russland kündigte die Ausweisung britischer Diplomaten an.