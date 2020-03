15. März 2020: Am Samstagabend hat die spanische Regierung Einschränkungen der Bewegungsfreiheit angekündigt. Tags darauf sind die Straßen - wie hier in Barcelona - menschenleer. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt. Spanien ist mit über 6.000 Fällen eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt.

SN/AP 15. März 2020: Am Samstagabend hat die spanische Regierung Einschränkungen der Bewegungsfreiheit angekündigt. Tags darauf sind die Straßen – wie hier in Barcelona – menschenleer. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt. Spanien ist mit über 6.000 Fällen eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt.