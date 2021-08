15 Menschen sterben bei Reisebus-Unfall in der Westtürkei

Im westtürkischen Balikesir sind bei einem Busunfall 15 Menschen ums Leben gekommen. 17 Verletzte werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt, wie der Provinzgouverneur der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag sagte. Der Unfall habe sich am frühen Morgen ereignet.

Der Sender TRT berichtete, der Reisebus sei von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen. TV-Bilder zeigten den beschädigten Bus auf einer Wiese abseits der Straße. Einsatzkräfte bargen die Leichen. Die Unfallursache war zunächst unklar.