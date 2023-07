150 Menschen bei Monsun in Pakistan ums Leben gekommen

Die Zahl der Todesopfer wegen des Monsuns in Pakistan ist weiter gestiegen. Wie die Nationale Katastrophenbehörde am Dienstagabend mitteilte, sind seit Beginn der Regenfälle Ende Juni mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. 250 weitere seien verletzt worden. Außerdem berichtet die Behörde von mehr als 450 beschädigten Häusern. Meteorologen in dem Land warnten Anfang der Woche vor weiteren Fluten in mehreren Provinzen des Landes.

BILD: SN/APA/AFP/NARINDER NANU 250 Menschen verletzt