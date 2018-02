16-Jährige soll 15-Jährige in Dortmund erstochen haben

Eine 16-jährige Jugendliche soll in Dortmund eine 15-Jährige erstochen haben. Die Tat ereignete sich am Freitag auf einem Parkdeck am Bahnhof von Dortmund-Hörde, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Vorangegangen war demnach eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Mädchen. Die 15-Jährige erlag ihrer Stichverletzung trotz Reanimationsversuchen in einem Krankenhaus.

SN/APA (dpa)/Bernd Thissen 15-Jährige in Parkgarage in Dortmund erstochen