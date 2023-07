16 Tote bei Lkw-Unfall in Syrien

In Syrien sind bei einem schweren Lastwagen-Unfall 16 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten die zuständigen Gesundheitsbehörden. Ein großer Lastwagen sei demnach auf einen kleineren Lkw aufgefahren. Alle Insassen dieses Fahrzeugs und der Fahrer des großen Lkw seien tödlich verletzt worden. Ob es weitere Verletzte gegeben hat, war zunächst nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen im Zentrum des Landes unweit der Stadt Homs.

Am Donnerstag waren bei einem Busunfall nahe der Stadt Hama sechs Menschen ums Leben gekommen und 38 weitere Personen verletzt worden. Zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen in dem Bürgerkriegsland zählen das häufig hohe Alter und eine mangelnde Wartung der Fahrzeuge sowie der Mangel an Ersatzteilen.