17-Jähriger nach Tod eines Homosexuellen in New York in Haft

Ein 17-jähriger Schüler ist in New York wegen des Verdachts auf Totschlag in einem besonders schweren Fall festgenommen worden, nachdem er mutmaßlich einen 28-jährigen schwarzen Homosexuellen erstochen hat. Der Teenager habe sich am Freitagabend gestellt, sagte Joseph Kenny von der Ermittlungseinheit der New Yorker Polizei. Ihm wird Totschlag in Zusammenhang mit Hasskriminalität vorgeworfen sowie der illegale Besitz einer Waffe.

BILD: SN/APA/STEPHANIE KEITH Verdacht auf Totschlag im Zusammenhang mit Hasskriminalität