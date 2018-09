17 Jahre nach 9/11: U-Bahn hält auch beim World Trade Center

Knapp 17 Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York hat die damals unter den einstürzenden Zwillingstürmen zerstörte U-Bahn-Station wiedereröffnet. Seit Samstag halten Züge der Linie 1 wieder an der Station, die einst "Cortlandt Street" hieß und nun in "WTC Cortlandt" umbenannt wurde.

SN/APA (AFP/Getty)/SPENCER PLATT Das World Trade Center hat wieder eine U-Bahn-Station