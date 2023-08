17 Tote bei Einsturz von Baukran im Westen Indiens

Beim Einsturz eines Baukrans im Westen Indiens sind am Dienstag mindestens 17 Bauarbeiter zu Tode gekommen. Wie die indische Katastrophenschutzbehörde NRDF mitteilte, stürzte der Kran auf der Baustelle einer Schnellstraße in einem Vorort der Metropole Mumbai in der Nacht auf große Betonplatten. Große Trümmerteile krachten auf die Arbeiter. 17 Leichen seien geborgen worden, erklärte die NRDF. Drei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.

BILD: SN/APA/AFP/INDIA'S NATIONAL DISASTE Drei weitere Menschen verletzt